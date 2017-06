Por: Wendy Villagrán

Luego del levantado de información de familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional, de 12 comunidades de los municipios de Ixchiguán y Tajumulco en el departamento de San Marcos, 677 serán beneficiadas con alimentos durante 3 meses.

Germán González Secretario de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, (SESAN) tras su visita al Organismo Legislativo indicó que de 2 mil 500 familias que fueron evaluadas en los municipios donde se decretó estado de sitio, 677 de ellas fueran identificadas con inseguridad alimentaria, en tal sentido se les facilitará alimentos durante los próximos 3 meses.

El funcionario manifestó que la entrega de alimentos será con la coordinación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Se continuará con la evaluación de estas familias debido a que no estaban en sus hogares, no cuentan con una fuente de empleo, por tal motivo no tienen ingresos para poder comprar sus alimentos.

Para la gestión de éste tipo de acciones se tuvo acompañamiento del Ejército de Guatemala, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Policía Nacional Civil (PNC), como medida de precaución para los monitores concluyó Gózales.