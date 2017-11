La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció hoy la lista de nominados a la 60 ceremonia anual de entrega de los premios Grammy, fijada para el 28 de enero de 2018 en la ciudad de Nueva York

Entre las 84 categorías en concurso destacan Grabación del año, en la que compiten por el gramófono dorado los cantantes Bruno Mars con el sencillo 24K Magic, Jay Z con The story of O.J, Kendry Lamar con Humble, Childish Gambino con Redbone, y el trío Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber con Despacito.

En Disco del Año aspira al premio la neozelandesa Lorde con el compacto Melodrama, y repiten Jay Z, Bruno Mars, Childish Gambino y Kendry Lamar con las placas 4:44, 24K Magic, Awaken, My Love!, y DAMN, respectivamente.

Otros artistas que optan por el codiciado lauro son Alessia Cara, Khalid, y SZA en Mejor nuevo artista; Kelly Clarkson, Kesha, Lady Gaga, Pink, y Ed Sheeran en Mejor actuación de Pop; y Leonard Cohen, Foo Fighters, y el fallecido Chris Cornell, entre otros, aspiran en la sección Mejor interpretación de rock.

En mejor música para cine aparecen las bandas sonoras de los documentales One More Time With Feeling, Long Strange Trip, The Defiant Ones, y Soundbreaking.

La 60 entrega anual de los premios Grammy será el domingo 28 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York, ceremonia que será transmitida al mundo por la cadena televisiva CBS.

Por: Vicky C.