EE.UU. SE RETIRA DEL CONSEJO DE DD.HH. DE LA ONU

Estados Unidos se retiró el martes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condenando la “hipocresía” de sus miembros y su supuesta “parcialidad implacable” contra Israel.

El anuncio lo hicieron en el Departamento de Estado, en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo y la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, quien llamó al organismo “un protector de los abusadores de los derechos humanos y un sumidero de parcialidad política”.

La embajadora Haley, dijo que la decisión se tomó después de que ningún otro país “tuvo el valor de unirse a nuestra lucha” para reformar el “hipócrita y egoísta” organismo.

El anuncio se produjo luego de que el principal funcionario de derechos humanos de la ONU criticara a Washington por separar a los niños migrantes de sus padres que buscan asilo luego de cruzar al país desde México.

Pero Haley y Pompeo hicieron hincapié en que la decisión se tomó después de un largo año de esfuerzos para avergonzar al Consejo con la reforma y para eliminar a los Estados miembros que ellos mismos cometen abusos.

“Estas reformas fueron necesarias para hacer del Consejo un defensor serio de los derechos humanos”, dijo Haley. “Al hacerlo, quiero dejar en claro que este paso no es un retroceso de nuestros compromisos de derechos humanos “, enfatizó.

Haley recordó que hace un año dejó en claro que EE.UU. permanecería en el Consejo solo si “se lograban reformas esenciales”, pero añadió que está claro que esas llamadas de cambio no fueron escuchadas.

La embajadora Haley denunció la membresía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de países como China, Cuba y Venezuela que están acusados de violaciones de derechos, y afirmó que el panel internacional también tiene un “prejuicio crónico contra Israel”.

Sin embargo, señaló que si el Consejo se reforma, Estados Unidos “estaría feliz de volver a unirse”.

El organismo con sede en Ginebra se estableció en 2006 para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, pero sus pronunciamientos e informes a menudo chocan con las prioridades de los Estados Unidos.

En particular, el enfoque del Consejo sobre el comportamiento israelí hacia los palestinos en el territorio que ocupa en Cisjordania y en Gaza ha enfurecido a Washington.

Pero, como Haley enfatizó, Washington también cree que no critica ni siquiera los abusos flagrantes de opositores estadounidenses como Venezuela y Cuba.

“Los países se han coludido entre ellos para socavar el método actual de seleccionar miembros”, dijo Pompeo. “Y el sesgo continuo y bien documentado del Consejo contra Israel es desmesurado”, agregó, indicando que: “Desde su creación, el Consejo adoptó más resoluciones condenando a Israel que al resto del mundo en conjunto”.

Alto Comisionado Zeid: “Decepcionante”

Tras el anuncio, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó la “decepción” del funcionario por la decisión estadounidense.

“Noticias decepcionantes, si no realmente sorprendentes. Dado el estado de los Derechos Humanos en el mundo de hoy, EE.UU. debería avanzar, no dar un paso atrás” – Jefe de derechos humanos de la ONU #Zeid tras la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. #StandUp4HumanRights.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" — UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 19, 2018