El 82% de los hogares venezolanos vive en pobreza

Posted on febrero 17, 2017 at 9:00 pm by /

La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), realizada sobre 6.500 familias por las principales universidades del país, reveló que 82% de los hogares venezolanos vive en pobreza y se ha convertido en el “más pobre de América Latina”. Esta encuesta se ha realizado por tres años seguidos desde 2014 y que desde ese año hasta el año pasado, el cambio en la calidad de vida de los venezolanos ha sido “brutal” pues se pasó de 48 % de pobreza a 82 %. El psicólogo social Ángel Oropeza, indicó que “hay 52% de pobreza extrema, es decir más de la mitad de las familias venezolanas, de hogares de venezolanos, en pobreza extrema” y que “apenas tenemos un 18% de hogares no pobres”. Es de mencionar que Venezuela sufre una severa escasez de alimentos y productos básicos, enmarcada en una crisis económica que se refleja en una inflación galopante, un índice que se percibe en los constantes aumentos de los precios pero que se desconoce porque el Banco Central (BCV) no ha ofrecido datos desde fines de 2015. Kiara de León

Share Post