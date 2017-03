El Presidente de la República, Jimmy Morales reitero que la prioridad de su gobierno es la desinstitucionalización de los menores, por ello ya se han realizado al menos 300 reunificaciones familiares.

Sin embargo, aclaró que hay menores que no puede ser unificados porque no cuentan con familiares y no han sido sujetos de un proceso de adopción.

Por ese motivo, pidió al ministerio de Finanzas acelerar los procesos de ubicación y valuación para adquirir al menos 13 centros en los que se garantice la adecuada protección de la niñez.

Al respecto, Carlos Beltetón, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, señaló que 311 menores que estaban en el Hogar Virgen de la Asunción han sido trasladados a otros centros tanto públicos como privados.

Precisó que al centro Álida España fueron llevados 130, al de Capacitación Ocupacional 29, al de Víctimas de Violencia Sexual en Quetzaltenango (oeste) 8 y al de Primera Infancia en Zacapa (oriente), 24.

Otros 48 fueron trasladados al centro de Atención Integral, 11 a Fundaniñas, 13 a Remar, 24 al Refugio de la Niñez, 11 al de Maná Regalos de Amor y 13 a la Fundación Salvación.

Beltetón explicó que 50 menores aún se encuentran en el Hogar Virgen de la Asunción, pero ya se están haciendo las gestiones para llevarlos a otras instalaciones donde se les garantice la alimentación, ropa y medicinas.

El presidente Morales aseguró que los menores que fueron trasladados a esos centros tendrán atención psicológica y que la información de los niños “no se puede hacer pública” porque la ley los protege, y que en todo caso serán la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la SBS las que entreguen datos, pero a sus familiares.

Investigación

Por aparte, Morales informó que un equipo de al menos 100 investigadores de la Policía Nacional Civil, trabajan en la investigación institucional sobre las causas del suceso.

Además, solicitó apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, para determinar las causas del incendio, que dejó 40 menores fallecidas.

“Por medio de la embajada de Estados Unidos se ha hecho la solicitud para que el FBI y otras instituciones especializadas en incendios brinden su apoyo al Estado de Guatemala en el proceso de investigación”, especificó.

Como parte del trabajo de investigación, ya se extrajeron 40 cámaras de circuito cerrado que estaban instaladas en el lugar del siniestro, de las cuales se analizarán 1.440 horas de grabación.