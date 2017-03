El “indestructible” Nokia 3310, vuelve al mercado

Febrero 28, 2017

Durante la apertura del Mobile World Congress Barcelona 2017, Nokia presentó una reedición del clásico 3310, el segundo celular más vendido de la historia, por detrás del también Nokia 1100. Entre las modificaciones del teléfono, se encuentra su tamaño, ya que es más pequeño que el original, con una pantalla a color de 2,4 pulgadas, su clásico sistema operativo y una modesta cámara de 2 MP. Sin embargó, lo que no fue cambiado, es la duración de la batería, que será de 2 horas en conversación y hasta 31 días de autonomía en espera; así como su capacidad de resistir golpes. A pesar de que cuenta con conectividad 2G, el nuevo 3310 no tiene Whatsapp, pero sí cuenta con Facebook Messenger. Además de radio, reproductor MP3, Bluetooth, grabador de audio, creación de notas, calculadora, informe del clima y para seguir con la tradición, una versión actualizada de Snake, el clásico juego de la serpiente. El modelo estará disponible en cuatro colores, y saldrá al mercado en el segundo trimestre de 2017 a un precio de 50 dólares. Es de mencionar que según la compañía, la decisión de traer de nuevo al “indestructible”, se basó en la publicación la Asociación GSM, que asegura que el 47% de los adultos sólo usa su móvil para llamar y enviar SMS. Otras novedades La compañía finlandesa, también presentó sus novedades en el sector de los smartphones. Siendo tres modelos: el Nokia 6, el 5 y el 3, todos ellos equipados con el conocido sistema operativo Android 7. El Nokia 6, tiene una pantalla FullHD de 5,5 pulgadas, 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara trasera es de 16 MP y cuenta con doble flash, mientras que la frontal tiene 8 MP y gran angular. La versión básica costará 229 euros. Mientras, el Nokia 5 siendo ligeramente más pequeño, cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas, una cámara trasera de 13 MP y otra frontal de 8 MP, tiene 16 GB de almacenamiento interno, 2 GB de RAM y costará 189 euros. El modelo 3, por último, tiene una pantalla de 5 pulgadas, cámara trasera de 8 MP, 2 GB de RAM y su precio será de 139 euros.

