El técnico catalán entiende así la eliminación en Champions de su equipo, pero espera que la próxima temporada sea mejor.

Pep Guardiola habló en rueda de prensa antes del partido que enfrentará al Manchester City ante el Leicester United en la Premier League. El técnico catalán analizó su primer año en el fútbol inglés.

“Ha sido una temporada intensa, ha sido divertido. He disfrutado. Esperaba luchar hasta el final, especialmente en la Premier League, pero no hemos podido. Porque en la Liga de Campeones todavía no estamos preparados para competir con los mejores equipos de Europa. Esperaba competir hasta el final por la Premier League, hasta los últimos partidos, pero no hemos podido hacerlo porque nuestro rendimiento en las áreas nos ha penalizado. Soy optimista de cara a estos tres últimos partidos, para clasificarnos para la Liga de Campeones y creo que seremos más fuertes la temporada que viene”, explicó.

Sobre la final entre Real Madrid y Juventus: “Será una final bonita. El Real Madrid es un equipo fuerte, se sienten muy confiados en su competición. Pero no podemos olvidar que la Juventus ha llegado dos veces a la final en los últimos tres años. Tienen jugadores experimentados, son equipos con mucha historia… Será una final muy bonita”.

Por Jorge Peralta