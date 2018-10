El Premio Nobel de la Paz 2018 honra la lucha contra la violencia sexual

Denis Mukwege, ginecólogo que atiende a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo, y Nadia Murad, activista por los derechos humanos yazidí y sobreviviente de la esclavitud sexual por parte del Estado Islámico en Irak, ganaron el viernes el Premio Nobel de la Paz 2018.

El Comité noruego del Nobel dijo que les había otorgado el premio por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra.

“Ambos galardonados han hecho una contribución crucial para centrar la atención en tales crímenes de guerra y combatirlos”, dijo el Comité del Nobel.

Watch the moment the 2018 Nobel Peace Prize is announced. Presented by Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee. pic.twitter.com/fIv2yWPxE6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 de octubre de 2018

Mukwege, un ginecólogo que asiste a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo, dirige el Hospital Panzi en la ciudad oriental de Bukavu.

Inaugurada en 1999, la clínica recibe a miles de mujeres cada año, muchas de las cuales requieren cirugía por violencia sexual.

Murad es una defensora de la minoría yazidi en Irak y de los derechos de las mujeres refugiadas. Fue esclavizada y violada por combatientes del Estado Islámico en Mosul en 2014.

El premio será presentado en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, quien estipuló los premios en su testamento de 1895.

