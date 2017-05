Por si no sabías, estamos a muy pocos días del homenaje que se le brindará al rey del pop Michael Jackson , este jueves 18 de mayo en el Centro Comercial Tikal Futura

¿Quién fue Michael Jackson ? Fue un cantante, compositor, bailarín, actor, productor, empresario y filántropo estadounidense, icono de la cultura popular durante más de cuatro décadas, por sus bailes característicos que se inclinaban al pop, el rhythm & blues, disco y la música dance. Inició su carrera musical como solista en 1971, integrándose al grupo Jackson 5, los álbumes más reconocidos de su carrera musical fueron Bad (1987), Dangerous (1991) o HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995) y los que tuvieron más aceptación por el público.

Su mayor inspiración fue Benny Hill y Charles Chaplin. Falleció en el año 2009 durante su gira This is It a causa de un paro respiratorio

“Yo creo que los humanos también tienen capacidad de volar; el problema es que no sabemos concebir los pensamientos adecuados que nos permitirán levitar” – Michael Jackson

¿Necesitas un descuento? Puedes adquirir un 25% de rebaja al presentar tu Tarjeta Libre. #ReyDelPop Las entradas las puedes adquirir en todoticket.com Localidades: GRADAS Q. 280.00 ZONA SMOOTH CRIMINAL Q.420.00 ZONA BILLIE JEAN Q540.00** ZONA THRILLER Q680.00**Puedes adquirir un 25% de rebaja al presentar tu Tarjeta Libre. #MichaelJackson

