Embajador ruso ante de la ONU muere por ataque cardíaco

Posted on febrero 20, 2017 at 9:46 pm by /

El embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vitali Churkin, murió hoy a los 64 años de edad, tras sufrir un ataque al corazón, en Nueva York, según informó la Cancillería rusa en un comunicado. “Con gran dolor, Rusia comunica que el 20 de febrero, un día antes de su 65 cumpleaños, en Nueva York y de manera repentina, falleció su representante ante la ONU, Vitali Churkin”, señaló la nota oficial. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha recibido con profundo dolor la muerte de Churkin, informó el portavoz del mandatario, Dmitri Peskov. “El presidente expresó sus condolencias a los familiares y amigos, así como al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en relación con la muerte de Vitali Churkin”, indicó Peskov. Agregó que el presidente “apreció el profesionalismo y las habilidades diplomáticas de Churkin”.

Share Post