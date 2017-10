Un periodista italiano que fue demandado por el Vaticano por divulgar documentos confidenciales publicará un nuevo libro en el que promete revelar nuevos secretos sobre sexo, crímenes y dinero en la Santa Sede. El libro de Gianluigi Nuzzi titulado “Original Sin: Secret Accounts, Hidden Truths, Blackmail and the Forces Blocking Pope Francis’ Revolution” (Pecado original: cuentas secretas, verdades ocultas, chantaje y las fuerzas que bloquean la revolución del papa Francisco) aparecerá en las librerías de Italia y Francia el 9 de noviembre, según pudo saber The Associated Press.

Algunos de los documentos reproducidos en el libro provienen de los archivos del banco vaticano, que fue el tema “Vatican SpA” (Vaticano Sociedad Anónima), el primer libro en el que Nuzzi desenmascaró las finanzas ocultas de la Santa Sede.

El libro abarca el período desde el papa Paulo VI en los años 60 hasta Francisco, según personas conocedoras de su contenido.

Por: Vicky Cox