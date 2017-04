El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de El Salvador, informó sobre el comportamiento del enjambre sísmico localizado en el Área Metropolitana de San Salvador.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado, entre las 08:13 p.m. del 9 de abril y las 07:00 a.m. del 11 de abril de 2017, un total de 364 sismos.

El área epicentral está ubicada cerca de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. Del total de sismos registrados, 42 han sido reportados como sentidos por la población capitalina. Las magnitudes de los sismos localizados oscilan entre 1.3 y 5.1 en la escala de Richter.

El primer sismo sentido por la población ocurrió a las 08:13 p.m. (hora local) del día 09 de abril, con una magnitud de 3.9 en la escala Richter a una profundidad de 3 kilómetros y una intensidad de IV en la escala Mercalli Modificada en Antiguo Cuscatlán.

El sismo sentido de mayor magnitud se registró a las 17:52 del 10 de abril, con una magnitud de 5.1 en la escala de Richter a una profundidad de 4 kilómetros e intensidad de V-IV en Antiguo Cuscatlán. Es de mencionar que este provocó la muerte de una persona y lesiones a otras dos, informaron las autoridades, que llamaron a la calma tras la alarma causada en la población.

La Policía identificó al fallecido como Óscar Balmore Labor, de 26 años. Por aparte, la Cruz Roja Salvadoreña, informó que los otros dos heridos, fueron trasladados al hospital de San Rafael, en la periferia de Santa Tecla.

El último sismo sentido de mayor magnitud se registró a las 04:31 a.m., del 11 de abril, con una magnitud de 2.9 en la escala de Richter a una profundidad de 5 kilómetros e intensidad II, en Antiguo Cuscatlán.

Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido al movimiento de fallas geológicas locales en el Área Metropolitana de San Salvador.

Guardarrecursos del MARN y observadores locales informan no identificar situaciones anómalas en la zona del volcán y se mantiene el monitoreo permanente. Por el momento no se identifica actividad volcánica relacionada con este evento, sin embargo, se continua con el monitoreo permanente del complejo volcánico de San Salvador.

Ante esto no se descarta que el comportamiento observado continúe en las próximas horas, por lo que se ha recomendado atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación.