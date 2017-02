Entregan 165 sillas de Ruedas

La Fundación de Sillas de Ruedas de Canadá entregó un total de 165 sillas, a través del Club Rotario de ese país, a los beneficiarios de diversos proyectos que mantienen la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADI) y los jubilados del ejército de Guatemala. BENEFICIADOS Con una sonrisa que irradiaba en su rostro y con un semblante de felicidad, Josselin, una de las beneficiadas manifestó su alegría por haber recibido esta silla con la que puede movilizarse. “Me siento contenta, ahora puedo moverme (…) agradezco a la SOSEP”, fueron las palabras de la niña que viajó desde San Marcos. PRIMERA DAMA La primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales expresó su satisfacción por este tipo de acciones y valoró la importancia de la esperanza que debe permanecer en el ser humano. “Gracias a Dios por estar acá, y por la vida (…) a través de estas acciones se está brindando a las personas la oportunidad de poder valerse por sí misma , pero sobre todo, la esperanza que nunca debemos perder , la cual debemos mantener en nuestro corazón”, finalizó. En la actividad también participó el director de la Fundación Canadiense de Sillas de Ruedas, quien manifestó que en Guatemala entregaron la silla número 40 mil, de las cuales han donado alrededor del mundo, como parte de su labor social.

