Entregan becas escolares a hijos de policías fallecidos en cumplimiento al deber

Posted on febrero 6, 2017 at 5:59 pm by /

La Policía Nacional Civil por medio de la Subdirección General de Personal y la Capellanía Policial, entregaron tres becas de estudio a hijos de agentes fallecidos en cumplimiento a su deber.

El Subdirector General de Personal, Manuel Chocoj Tiul participó en acto de entrega de becas escolares a tres hijos de policías fallecidos en cumplimiento del deber. Estas becas son el resultado del apoyo y la colaboración de todos los agentes de la PNC quienes aportaron para la causa.

Los jóvenes beneficiados cursan las carreras de magisterio y Bachillerato en Ciencias y Letras. Los beneficiados son de los departamentos de El Quiché, Santa Rosa y Jalapa. Lo invertido es Q 9,225 los cuales se distribuirá en el apoyo a estos jóvenes para que terminen sus estudios. Además, la Capellanía Policial brinda apoyo moral y espiritual a esposas e hijos de policías fallecidos en cumplimiento del deber. Kiara de León

