Entregan textos en versiones k´iche´ y español

Con la presencia del señor viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López, el Ministerio de Educación y el proyecto “USAID Leer y Aprender” hicieron entrega técnica y física en el municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché de un kit con 42 materiales en versiones k´iche´ y español, del modelo de lectoescritura en ambientes bilingües e interculturales. Esta distribución y capacitación de materiales se lleva a cabo entre el 13 y 24 de febrero, con el objetivo de cubrir 1,754 escuelas, 839 de preprimaria y 915 de primaria, ubicadas en 12 municipios de cinco departamentos en donde incide el proyecto USAID Leer y Aprender. Con estos recursos se fortalecerá la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en grados iniciales, en idiomas mayas maternos y español, para implementar el Modelo de Educación Bilingüe e Intercultural 2009, impulsado por el Ministerio de Educación.

