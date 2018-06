Erupción volcán de Fuego: “Haremos lo necesario para ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos”, asegura diplomático israelí

Marlyn Valdez/Óscar Dávila (enviados) AGN

Sacatepéquez (Guatemala), 9 jun (AGN).- El Gobierno de Israel hará todo lo necesario para ayudar a los guatemaltecos damnificados por la erupción registrada el pasado domingo por el volcán de Fuego, que deja de momento 109 muertos.

“Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para ayudar a los damnificados, para ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos”, aseguró Yoav Katz, viceembajador de Israel, a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Asimismo, manifestó que harán las verificaciones necesarias para que los afectados retomen su vida, pese a “las lamentables pérdidas humanas” que hubo en la tragedia que ocasionó la erupción del volcán de Fuego.

“Por el hecho de que somos países hermanos, nosotros preferimos no hablar sobre la inversión, lo que sí podemos decir es que es una amistad que no tiene costo, que no tiene valor de dinero”, destacó el diplomático.

Colchones, medicamentos y agua, entre otros insumos, fueron donados por Israel para los diferentes albergues.

Además, Israel envió a Guatemala ocho médicos para que ayuden en la emergencia que tiene el país. Los galenos ya comenzaron a trabajar en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, en la capital.

Este fin de semana los médicos israelíes visitan los albergues habilitados en la zona afectada de los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla “para determinar qué tipo de apoyo podemos ofrecer, no solo ahora, sino durante lo que resta del año”, aseguró.

Para ello darán medicamentos, equipo médico y la asistencia que los damnificados necesiten.

Comments

comments