Estados Unidos restringe TikTok y WeChat por «amenazar su seguridad nacional»

TGW Digital – Los estadounidenses no podrán descargar las aplicaciones chinas TikTok y WeChat; a través de un comunicado, el Departamento de Comercio de este país norteamericano citó amenazas a la «seguridad nacional».

«El Partido Comunista Chino ha demostrado los medios y motivos para utilizar estas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los EE. UU. Las prohibiciones anunciadas hoy, cuando se combinan, protegen a los usuarios en los EE. UU. al eliminar el acceso a estas aplicaciones. y reduciendo significativamente su funcionalidad», añade el Departamento de Comercio.

#News : Commerce Department Prohibits #WeChat and #TikTok Transactions to Protect the National Security of the United States. https://t.co/p4Exj0ZB9P

Dicen también que «si bien las amenazas planteadas por WeChat y TikTok no son idénticas, son similares. Cada uno recopila una gran cantidad de datos de los usuarios, incluida la actividad de la red, los datos de ubicación y los historiales de búsqueda y navegación».

«Las acciones de hoy prueban el compromiso del presidente Donald Trump para garantizar, a toda costa, la seguridad nacional y protección de todos los ciudadanos del Partido Comunista Chino», dijo Wilbur Ross, Secretario de Comercio de los Estados Unidos, a través de sus redes sociales.

Today’s actions prove once again that President @realDonaldTrump will do everything in his power to guarantee our national security and protect Americans from the threats of the Chinese Communist Party. https://t.co/xGLqRVwhao