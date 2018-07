Estudio: café y longevidad

Una nueva investigación muestra que tomar café puede aumentar las posibilidades de una vida más larga, incluso para aquellos que beben al menos ocho tazas al día.

En un estudio de casi medio millón de adultos británicos, los bebedores de café tuvieron un riesgo levemente menor de muerte en 10 años que quienes no lo hicieron.

El aumento aparente de la longevidad se observó con café instantáneo, molido y descafeinado, resultados que se hicieron eco de la investigación de EE. UU. Es el primer gran estudio en sugerir un beneficio incluso en personas con fallas genéticas que afectan la forma en que sus cuerpos usan la cafeína.

En general, los bebedores de café tenían entre 10 y 15 por ciento menos probabilidades de morir durante una década de seguimiento. Las diferencias por cantidad de café consumido y las variaciones genéticas fueron mínimas.

Los resultados no prueban que su cafetera sea una fuente de juventud ni una razón para que los que no lo hacen comiencen a tomar café, dijo Alice Lichtenstein, experta en nutrición de la Universidad Tufts que no participó en la investigación. Pero dijo que los resultados refuerzan la investigación previa y añaden consuelo adicional para los bebedores de café.

“Es difícil creer que algo que disfrutamos tanto pueda ser bueno para nosotros”, dijo Lichtenstein.

El estudio fue publicado el lunes en la revista JAMA Internal Medicine.

No está claro exactamente cómo beber café puede afectar la longevidad. La autora principal Erikka Loftfield, investigadora del Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU., dijo que el café contiene más de 1.000 compuestos químicos, incluidos antioxidantes, que ayudan a proteger a las células.

Otros estudios han sugerido que las sustancias en el café pueden reducir la inflamación y mejorar la forma en que el cuerpo usa la insulina, lo que puede reducir las probabilidades de desarrollar diabetes.

Para el estudio, los investigadores invitaron a 9 millones de adultos británicos a participar: 498.134 mujeres y hombres de 40 a 69 años aceptaron la invitación.

Los participantes completaron cuestionarios sobre el consumo diario de café, el ejercicio y otros hábitos, y recibieron exámenes físicos, incluidos análisis de sangre. La mayoría eran bebedores de café: 154.000 o casi un tercio bebieron de dos a tres tazas diarias y 10.000 bebieron al menos ocho tazas diarias.

Durante la próxima década, 14.225 participantes murieron, principalmente de cáncer o enfermedad cardíaca.

La cafeína puede causar aumentos a corto plazo en la presión arterial, y algunos estudios más pequeños han sugerido que podría estar relacionada con la presión arterial alta, especialmente en personas con una variación genética que hace que metabolicen lentamente la cafeína.

Pero los bebedores de café en el estudio del Reino Unido no tuvieron mayores riesgos que los no bebedores de enfermedad cardíaca y otras causas relacionadas con la presión arterial.

La investigación no incluyó si los participantes bebieron café negro o con crema y azúcar. Pero Lichtenstein dijo que añadir grasa y calorías al café no es saludable.

