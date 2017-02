Evalúan conservación y la gestión de las ruinas de Machu Picchu

febrero 20, 2017

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de la región peruana de Cuzco, informó que una delegación de la Unesco se encuentra en Perú, para evaluar durante esta semana, el estado de conservación y la gestión de las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu. La visita se centrará en revisar las acciones emprendidas por las autoridades locales, para subsanar las observaciones que la Unesco presentó hace dos años, como condición para que Machu Picchu no ingrese este año a la lista del patrimonio mundial en peligro. El funcionario de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Vidal Pino dijo “estamos seguros que luego de esta visita de la misión lograremos superar definitivamente el riesgo de que Machu Picchu ingrese a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, que era latente hace algunos años atrás”

