Express Roosevelt funcionará a partir del 25 de febrero

La Municipalidad de Mixco informó que a partir del 25 de febrero, comenzará a transitar el Express Roosevelt. Su recorrido iniciará frente al Cementerio Municipal de la zona 1 de Mixco, y finalizara en Bulevar Liberación en la zona 8 capitalina, frente a Pamplona. El horario de servicio será de 5:30 a 22:00 horas, y el precio del pasaje para adultos y niños mayores de 7 años es de Q2.50, mientras que para los adultos mayores de 65 años, tendrán tarjeta dorada con la cual viajaran gratis 4 veces al día. Según dio a conocer el Alcalde de Mixco, Neto Bran, serán 10 buses los que circularan en la ruta, cada unidad tiene la capacidad de transportar a 140 pasajeros. Compra de tarjeta El pago del servicio se hará por medio de una tarjeta prepago, la cual tendrá un valor de Q30 mas la recarga. Los puntos de venta serán la Municipalidad de la zona 1 de Mixco; la Estación Delta de Mixco, frente al cementerio de la zona 1 y la Estación Bulevard Liberación. Además, habrán puntos de recargas en cercanías a paradas de bus. Kiara de León

