Fenómenos astronómicos para este fin de semana

Posted on febrero 10, 2017 at 5:34 pm by /

Kiara de León Esta noche podrás ver un eclipse penumbral de luna, cuyo fenómeno consiste en que el satélite se ve un poco oscuro, cuando pasa a través de la penumbra terrestre. Este eclipse será visible por completo desde Europa y áfrica, mientras que se percibirá parcialmente desde Asia y América. Si quieres ver este el eclipse de Luna, te recomendamos ir a lugares con baja contaminación lumínica, donde se pueda contemplar el cielo sin edificios que dificulten la observación. Si te encuentras en la ciudad, puedes asistir a la Noche Astral del Museo de Miraflores, en donde podrás ver el eclipse gracias a telescopios. Además, el evento contara con Food Trucks, degustaciones de vino y cerveza artesanal, música jazz y rock alternativo, y podrás ir acompañado con tu perro. El evento inicia a las 18:00 horas y el costo de la entrada será de Q15. Paso de cometa Otro evento astronómico, se dará este sábado 11, ya que pasara de regreso el cometa 45P/Honda. Después de cinco años de su última aproximación, el cometa se encontrará en el punto más cercano a nuestro planeta.

