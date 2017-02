Feria de becas de inglés en Villa Nueva

Posted on Febrero 21, 2017 at 8:34 pm by /

Villa Nueva abre la oportunidad para jóvenes de 18 a 29 años que deseen estudiar inglés y lograr un empleo en la industria de Contact Center & BPO, a través de la Feria de Becas y Trabajo que se realizará este miércoles 22 de febrero, en el Centro de Comercio Municipal de Villa Nueva, 16 Av. 4-79 zona 4, junto a Mercado Concepción, de 9:00 a.m. a 3:00 pm. La Gerente del Sector de Contact Center & BPO de la Asociacion Guatemalateca de Exportadores AGEXPORT, Ninoshka Linde dijo “hemos organizado este evento en conjunto con la Municipalidad de VillaNueva, así como el sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT, con el apoyo del Ministerio de Economía, Programa de Empleo Juvenil de la Unión Europea y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) en el marco del programa de “Finishing School Certification for Call Center Representatives”, el cual busca que en tan solo 10 semanas los jóvenes elevan su nivel de inglés y así al finalizar este programa tienen la oportunidad de tener un empleo formal en esta industria”. Los requisitos para optar a una beca son: tener aprobado el nivel de diversificado, llevar Documento Personal de Identificación y tener el 50% de inglés. Las becas de Inglés han beneficiado a más de 2,130 personas, en diferentes puestos de trabajo de la industria de Contact Center & BPO. Para mayor información: Teléfono: 2319-1290 Correo electrónico: ffcertification@agexport.org.gt

Share Post