Fiesta garífuna en la ciudad de Guatemala

Posted on Febrero 27, 2017 at 6:50 pm by /

La Escuela de Percusión Garífuna de Livingston realizará un desfile de música tradicional de la cultura garífuna, el martes 28 de febrero, de 11:30 a 13:00 horas. El desfile se desplazara por Paseo La Sexta, desde la Plaza de la Constitución al Parque Concordia, Zona 1. Además, tendrán una segunda presentación de 16:30 a 18:30 horas en Paseo Cayalá, en Zona 16. A respecto el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Jorge Mario Chacón comentó “la idea de este desfile es para que tengamos un pedacito de Izabal en ciudad capital; además de promover e invitar a todas las personas, que este verano y esta semana santa, visiten Izabal, lugares como Livingston, Rio Dulce, Puerto Barrios y Quiriguá, que son lugares muy bonitos para que las personas puedan disfrutar en sus días de descanso”. Es de mencionar la lengua garífuna, junto con la danza y la música de esta etnia centroamericana, fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2001. Kiara de León

Share Post