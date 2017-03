Firman convenio a favor de los niños, adolescentes y mujeres

Con la finalidad de fortalecer los esfuerzos para prevenir la violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia, se llevó a cabo la firma de cooperación entre el Ministro de Gobernación Francisco Rivas Lara, el Viceministro de Prevención del Delito, Axel Romero y el Director del Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, quienes trabajarán para promover y crear las bases de una cultura de prevención de la violencia y el delito. Siendo los ejes estratégicos, la prevención de la violencia contra la niñez y prevenir la violencia contra la adolescencia y juventud. Al respecto el ministro Rivas comentó “es lamentable y triste conocer los hechos, las acciones negativas en contra de la niñez, adolescencia y de las mujeres, que como país se les debe dar la oportunidad de desarrollo y crecimiento, así como oportunidades para que puedan desempeñarse dignamente para no obligarlos a que emigren a otros países y para no generar las condiciones que el crimen organizado aprovecha y por ende se encuentran a niños, adolescentes y mujeres en acciones delictivas”. Además, indicó que es responsabilidad de los funcionarios proveer acciones y condiciones en favor de los niños, adolescentes y mujeres. “Como institución encargados de la seguridad tenemos una parte reactiva y preventiva que estamos poniendo al servicio de la población pero en particular de la niñez y adolescencia,”finalizó el funcionario. Estadísticas El director del Refugio de la Niñez, indicó que la situación de la niñez es preocupante, porque existen 7 mil 338 denuncias sexuales, de las cuales el 75% fue por padres, hermanos tíos y líderes religiosos. “Hacemos un llamado a que confíen en las autoridades para colocar sus denuncias, porque se está trabajando por cuidar y proteger a la niñez guatemalteca” concluyó Dubón. La suscripción del convenio tiene sus bases en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034.

