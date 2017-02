Firman convenio contra la pornografía infantil

Información y fotografías por: Henry Montenegro Con el fin investigar casos de pornografía infantil, el Ministerio de Gobernación firmó un convenio de cooperación con la empresa tecnológica Microsoft. Según dio a conocer el viceministro de informática del Ministerio de Gobernación, Walter Girón, este convenio Microsoft apoyará en capacitación, soporte y plataformas investigativas, para atacar no sólo la pornografía infantil sino también la usurpación de identidad y physing. “Con esta alianza con Microsoft que ayudará en protocolo para erradicar no sólo la pornografía… En nuestro país ocurren crímenes de este tipo todo el tiempo, principalmente en el sector financiero”, añadió Girón. Por su parte Roberto Marroquín, gerente general de Microsoft indicó: “hemos invertido en un centro contra el crimen cibernético y hoy compartiremos con el Ministerio de Gobernación, toda esa información para hacer análisis complejos y capacitación”. Datos Según datos de la sección de asuntos informáticos de la Policía Nacional Civil, al día se suben alrededor de 20 mil millones de fotografías de pornografía infantil.

