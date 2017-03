Fiscales serán capacitados en Crimen Organizado, Asesinatos, Homicidios y Sicariato

El Ministerio Público declaró inaugurado hoy el curso de “Delitos Cometidos por Crimen Organizado, Asesinatos, Homicidios y Sicariato” que tendrá una duración de tres días que facilitará un proceso formativo con expertos internacionales, a los fiscales que investigan casos relacionados con hechos en contra de la vida. En representación de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público el secretario de Política Criminal Rootman Pérez resaltó los contenidos y la calidad de los facilitadores. “El objetivo del curso es formar y desarrollar capacidades que fortalezcan el trabajo de los Fiscales”, valoró el Secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rootman Pérez, quien agregó que en las investigaciones se busca identificar estructuras criminales dedicadas a cometer hechos en contra de la integridad de las personas, actores materiales y lo más importante será identificar a los autores intelectuales. El presidente protempore del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerio Público y Fiscal General de la República de Costa Rica, Jorge Alberto Chavarría Guzmán valoró el hecho de compartir experiencias entre los Fiscales que trabajan en casos de éste índole. También participaron en la inauguración el representante de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, y Director de la Dirección de Seguridad Democrática Hefer Morataya Arriaga; Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA) coordinador en Guatemala, Miguel Ángel Encimas; y el representante de la Unión Europea y embajador en Guatemala Stefano Gatto.

