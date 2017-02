Fiscalía Española solicita 160 años de cárcel para Carlos Roberto Vielmann, exministro de Gobernación de Guatemala

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado 160 años para el exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Roberto Vielmann por el asesinato extrajudicial de ocho reclusos en la cárcel del “Infiernito” en el 2005 y otros siete asesinados en 2006, en el centro penitenciario la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón. En un escrito presentado este jueves, el fiscal Pedro Martínez Torrijos considera al político y empresario guatemalteco, creador de una “estructura criminal clandestina” en el seno del Ministerio de Gobernación que se concertó para asesinar a presos conflictivos y hacerles pasar ante la opinión pública como atacantes de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el abogado del exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Roberto Vielmann, calificó de “inverosímil” la tesis de la acusación, que sostiene la ejecución de ocho presos en 2005 y 2006 y dijo que era “una especulación” porque no hay pruebas que lo demuestren. Añadió que no se puede acreditar que en Guatemala existiesen “enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales” cuando su patrocinado era ministro y que, en todo caso, “hubiera o no hubiera, no era su responsabilidad”. El abogado concluyó solicitando al tribunal que se “haga justicia con Carlos Vielmann” y que se juzguen e investiguen los hechos en el momento en que se producen, buscando a los “verdaderos responsables”. Captura Es de recordar que Vielmann fue detenido el 13 de octubre de 2010 en Madrid, por orden de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y quedó en libertad 40 días más tarde, después de que no se presentara los documentos para la extradición en la Audiencia Nacional. El 16 de diciembre del mismo año volvió a ser arrestado provisionalmente, como presunto autor de un delito de lesa humanidad y diez asesinatos. En mayo de 2011 fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros y la prohibición de salir de España.

