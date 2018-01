Futbolistas manifestaron respeto y cariño para Ronaldinho

Luego que el jugador brasileño, Ronaldinho anunciara su retiro en las canchas, varios colegas de campo, mostraron su cariño.

Messi a Ronaldinho: “Aprendí mucho a tu lado”

Leo Messi, delantero argentino del FC Barcelona, se ha sumado este miércoles a la legión de seguidores que han recordado a Ronaldinho cuando el brasileño anunció que, definitivamente, colgaba las botas.

El mensaje de Messi, a través de su cuenta de Instagram, ha sido muy emotivo y, entre otras cosas, ha recordado que aprendió mucho a su lado, que era “un fenómeno con la pelota” y, lo más importante, que era “una grandísima persona”.

Messi y Ronaldinho coincidieron en el primer equipo del FC Barcelona desde la temporada 2004-05 a la 2007-08. Con la llegada de Pep Guardiola, el mando del equipo lo asumió el argentino.

Juntos, siempre bajo las órdenes de Frank Rijkaard, ganaron dos Ligas (2004-05 y 2005-06), una Champions League (2005-06) y dos Supercopas de España (2005-06 y 2006-07).

Este es el mensaje completo del crack azulgrana: “Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie”.

“Me tocó sufrirte pero también te disfruté”

Iker Casillas, ex guardameta del Real Madrid actualmente en las filas del Oporto, ha mandado un mensaje de reconocimiento y despedido al ex barcelonista Ronaldinho, que este martes hizo oficial su despedida del fútbol en activo.

En el mensaje, difundido a través de las redes sociales, el que fuera capitán del Real Madrid y de la selección española recuerda que “me tocó sufrirte, pero como amante del fútbol también te disfruté. Que vaya genial!”. Un signo de gran deportividad y elegancia de Iker.

También el Betis ha difundido un mensaje en sus redes sociales de reconocimiento al ‘10’, al que califica de mago y del que destaca “tu inigualable calidad y tu eterna sonrisa”.

LaLiga lo ha hecho también con un mensaje acompañado por algunas de las acciones más destacadas del futbolista de la eterna sonrisa.

© Image MundoDeportivo.com Iker Casillas y Ronaldinho, en un Barça-Real Madrid