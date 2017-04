La cantante guatemalteca Gaby Moreno presentó una nueva versión de Call Me, un cover del éxito original de Blondie, que será parte de la película How To Be a Latin Lover (Cómo ser un Latin Lover), que se estrenará la próxima semana.

La cinta, protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek, será lanzada a los cines este 28 de abril, adelantó este miércoles un elemento importante: la música, cuya canción principal fue Call Me, popular en 1980 por Blondie, pero esta vez será interpretada por la cantautora, Gaby Moreno.

Moreno se ha declarado fanática de esa canción y de ese conjunto, según confesó en una entrevista al sitio Latino USA.

“Espero que quienes vean la película la disfruten de la misma forma”, afirmó la cantante, “La banda y yo nos divertimos mucho porque nos acercamos a la canción como unos aficionados, quisimos respetar y hacerle justicia a la canción” comentó la guatemalteca.

How To Be a Latin Lover, es una comedia que busca ser un momento de humor, marcado por el toque latino de actores como Derbez y Hayek, aquí te dejamos el trailer de la película.