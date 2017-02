Gálvez rechaza petición de Pérez Molina

Posted on febrero 16, 2017

Información y Fotografías por: Wendy Villagrán. Juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez decidió no cambiar delitos al exgobernante Otto Pérez Molina, por tal motivo continuará siendo procesado por caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. La audiencia se llevo a cabo, luego que la Sala de Apelaciones de Mayor riesgo resolviera en favor de Pérez Molina, quien manifestó inconformidad en los delitos que se le imputaban. En esta sala, fue recibido un memorial el pasado el 14 febrero, por el cual el Ministerio Público interpusó un recurso de reposición en contra de la resolución dictada por la sala, en la cual se resuelve con lugar la queja presentada por el expresidente Otto Pérez Molina, según lo informó Nicté Ochoa Secretaria de la Sala La sala resolvió que el juez de mayor riesgo B, Miguel Angel Gálvez en un plazo de 3 días tenía que dictar una resolución de acuerdo a lo que el derecho corresponde.

