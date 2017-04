Gareth Bale no logró recuperarse de las molestias en el sóleo derecho que sufrió en Allianz Arena y ha sido confirmado como baja para el partido de vuelta ante los bávaros que se disputará en el Santiago Bernabéu.

En conferencia de prensa, Zinedine Zidane hizo oficial que Bale no logró recuperarse para el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y confirmó que no lo considerará dentro de sus opciones: “Gareth ha trabajado mucho para volver con el equipo después de su lesión de tres meses y cuando ha vuelto, estaba muy ilusionado pero ahora mismo tiene una molestia que le impide estar bien. Espero que en pocos días vuelva. Pero mañana no va a estar porque nosotros no queremos arriesgar”.

Y aunque se mostró optimista de que la lesión de Bale no será de consideración, Zidane no quiso asegurar si podrá contar con él de cara a El Clásico contra FC Barcelona: “Espero que pueda estar con nosotros, pero no aseguro nada. Es el día al día lo que dirá si va a estar listo”.

No confirmó nada en rueda de prensa, pero todo parece indicar que el relevo de Bale en la alineación titular del Real Madrid estará entre Marco Asensio e Isco Alarcón. Tocará esperar para conocer la decisión de Zidane.

por Jorge peralta