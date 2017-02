Gobierno de Guatemala entregó insumos que contribuirán en seguridad alimentaria en Sololá

febrero 9, 2017

Información y Fotografías por: Mirna Castañon El presidente de la República Jimmy Morales, participó en la entrega de insumos que beneficiará a más de 200 personas del departamento de Sololá. Durante esta entrega participaron representantes del Fondo de desarrollo indígena guatemalteco (FODIGUA), autoridades del departamento de Sololá y el Ministerio de Trabajo. La entrega en la que participó el presidente de la República, consiste en 50 tinacos y 50 filtros ecológicos, divididos en 50 familias del caserío Churunel, central del cantón Pujujil de Sololá. “Mi compromiso de servirle al pueblo de Guatemala sigue intacto. Guatemala está pasando por momentos difíciles, momentos de cambio, pero Dios primero sea para bien, con mi corazón, mi compromiso de servir y mi respeto para todos ustedes”, expresó Morales. Andres Iboy alcalde de Sololá, dijo estar muy agradecido con el mandatario guatemalteco y expresó ” hemos sentido el compromiso y trabajo por parte del gobierno, gracias por supervisar este proyecto macro, que tuvo una inversión de 41 millones 148 mil quetzales. El presidente Jimmy Morales es uno de los mejores presidentes a nivel latinoamericano reitero el alcalde municipal”.

