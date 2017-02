Gobierno entrega más de 4 millones de libros

Posted on febrero 7, 2017 at 8:53 pm by /

Información y fotografías por: Mirna Castañon El presidente Jimmy Morales, acompañado del ministro de Educación Óscar Hugo López, dieron el banderazo de salida para la entrega de 4,7 millones de libros para estudiantes de nivel primario. La impresión de los libros tiene un costo de un poco más de cuatro millones de quetzales para beneficiar a 1 millón 505.384 estudiantes, de primero a cuarto primaria a nivel nacional. La entrega inició este martes, los cuales serán llevados a 363 centros de acopio para que sea distribuidos a los centros educativos, inicialmente serán distribuidos en zonas 1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 24, 25 y Chinautla. El mandatario de la república, destacó que lo primero consistió en la “entrega oportuna de los más de 300 millones de quetzales para los programas de apoyo a la educación; bono de gratuidad, valija didáctica para más de 90.000 maestros, el fondo de útiles escolares y los recursos para la refacción escolar. Logrando que 22 mil organizaciones de padres de familia, trabajen con el Ministerio de Educación” Según los funcionarios, a diario un aproximado de 10 a 15 camiones con alrededor de 200 mil libros de matemáticas, comunicación y lenguaje, medio Social y Natural, Ciencias Sociales, tecnología y formación Ciudadana serán entregados.

