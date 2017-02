Guatemala entrega reconocimiento a ministra colombiana

Información y fotografias por: Henry Montenegro Gracias a su trayectoria en temas de apoyo diplomático, la ministra de relaciones exteriores de Colombia, Maria Hoguín, fue condecorado con la Orden del Quetzal en Orden de Gran Cruz. Trayectoria Según el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales valoró la trayectoria de Hoguín en apoyo para el país por lo cual se le otorgó este reconocimiento. “Este es un reconocimiento a su trayectoria diplomática y apoyo que siempre ha mostrado hacia nuestro país, y por su trabajo de hace muchos años”, expuso Morales. Por su parte, la canciller colombiana agradeció el reconocimiento y dijo que esto es un símbolo de la amistad entre ambos países “Este reconocimiento es una muestra de la amistad que existe entre Guatemala y Colombia. Esa cooperación que nos ha ayudado a fortalecer los lazos”, expuso la ministra. Reunión La visita también tuvo la intención de reunirse con autoridades guatemaltecas para abordar temas de seguridad y apoyo social, donde no descartaron aporte educativo, donde se involucraron los ministerios de Gobernación y Agricultura.

