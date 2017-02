Guatemala, promociona su belleza turística en Europa

Febrero 24, 2017

Información por: Wendy Villagran

La diversidad cultural guatemalteca hace que se convierta en un encuentro maravilloso para los visitantes, que son sorprendidos, con la gama de productos, la riqueza natural, y los más destacadas servicios turísticos. En esta ocasión, Guatemala tendrá la oportunidad de promover la belleza de la diversidad única y majestuosa del país, en la feria más importante en Europa, la ITB en su edición 51 en Berlín, Alemania.

Del 08 al 12 de marzo, los representantes del sector turístico tendrán la oportunidad de emprender negocios a mediano y largo plazo, que permitirán la llegada de más visitantes de esa región del mundo hacia Guatemala.

Es de mencionar que los viajes de negocios se han convertido en un punto de apoyo importante y lucrativo en la industria de viajes, en una economía cada vez más globalizada, además de los viajes de ocio.

Por ello el ITB es una excelente oportunidad para descubrir nuevas tendencias, productos, conceptos y oportunidades de cooperación.

