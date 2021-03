TGW Digital – Enrique González | Guatemala se impuso ante Cuba 1 por 0, pero el resultado no dejó del todo satisfecho al director Técnico Amarini Villatoro que no pudo esconder su preocupación al final del juego y manifestó: “no fue un buen partido, me preocupa cómo nos perdemos ante la falta de gol”.

El único gol del partido lo convirtió Luis Martínez cuando transcurrían 59 minutos.

Al minuto 62 Cuba se quedó con un hombre menos por la expulsión de Karel Espino.

Guatemala jugará el próximo sábado en Curazao su segundo partido frente a Islas Vírgenes Británicas.

Comments

comments