Guatemaltecos podrán contar con su DPI

Información y Fotografias por: Wendy Villagran La Directora del Registro Nacional de personas (Renap) Brenda Gramajo, manifestó que para ésta semana se espera entregar 37 mil Documentos de Identificación Personal (DPI) a los ciudadanos guatemaltecos que tiene pendiente el documento. Es de mencionar que los DPI a entregar ya son impresos por Renap directamente, debido a que ya se concluyó el contrato con la empresa Easy Marketing. La funcionaría informó que el último lote de 12 millones de DPI que contemplaba el contrato administrativo con Easy Marketing ya fue solventado. Así mismo dijo que con los 82 documentos que tuvieron inconvenientes por cuestiones de control de calidad deriva de una entrega que no fue satisfactoria y también fue resuelta.

