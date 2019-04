Hallan docenas de esqueletos que datan de la edad de hierro

TGW Digital – Este día se dio a conocer del hallazgo de docenas de esqueletos neolíticos, incluidos los de personas que pueden haber sido víctimas de sacrificios humanos, en un asentamiento de casi 3 mil años en Gran Bretaña.

Se encontraron los restos de 26 personas de la Edad del Hierro y de la época romana, incluida una mujer con los pies cortados y los brazos atados detrás de la cabeza, y otra persona con el cráneo colocado a los pies.

Los arqueólogos que inspeccionan los restos creen que las personas encontradas pertenecían a la misma comunidad involucrada en la creación del Caballo Blanco de Uffington, una escultura de tiza prehistórica en una colina cercana.

“Estos hallazgos abren una ventana única a las vidas y muertes de comunidades que a menudo conocemos solo por sus edificios monumentales, como Hillforts o el Caballo Blanco de Uffington”, dijo Paolo Guarino, oficial del proyecto de arqueología de Cotswold, en un comunicado.

“Los resultados del análisis de los artefactos, los huesos de los animales, los esqueletos humanos y las muestras de suelo nos ayudarán a agregar información importante a la historia de las comunidades que ocuparon estas tierras hace tantos años”, agregó.

El grupo ha eliminado los restos del sitio para una investigación forense. Fueron encontrados durante el trabajo en un proyecto de Thames Water destinado a proteger una corriente de tiza de Oxfordshire.

Los hallazgos “brindaron un vistazo a las creencias y supersticiones de las personas que viven en Oxfordshire antes de la conquista romana”, dijo Neil Holbrook, director ejecutivo de Cotswold Archaeology. “La evidencia en otros lugares sugiere que los entierros en fosas podrían haber involucrado sacrificios humanos”.

“El descubrimiento desafía nuestras percepciones sobre el pasado y nos invita a tratar de entender las creencias de las personas que vivieron y murieron hace más de 2,000 años”, agregó.

Dozens of Neolithic skeletons, including people who may have been victims of human sacrifice, were accidentally discovered in an almost 3,000-year-old settlement in Britain https://t.co/ELSFoU8uOR pic.twitter.com/d1kU6Z7akS