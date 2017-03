Hipopótamo falleció, tras ser víctima de brutal ataque

Posted on Febrero 27, 2017 at 3:07 pm by /

Tras ser agredido por desconocidos con picahielos, barrillas de hierro y piedras, la noche del miércoles y madrugada del jueves, el hipopótamo “Gustavito” falleció la noche del domingo. Autoridades de la Secretaria de Cultura informaron que debido a las lesiones que sofrío el animal, tuvo un bloqueo intestinal que no permitía que procesara los alimentos y esto le estaba causando gases y bacterias. Además señalaron que el caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, para encontrar a responsables. Es de mencionar que “Gustavito”, vivía en el parque Auto Safari Chapín, en carretera a Taxisco, con tan solo dos años de edad fue trasladado al Parque Zoológico Nacional, en San Salvador, en el 2004.

Share Post