El delantero de Manchester United arremete contra el técnico catalán del Manchester City, con quien coincidió en el Barcelona en la temporada 2009/10.

Zlatan Ibrahimovic, delantero del Manchester United, ha dicho que Pep Guardiola es el técnico más “inmaduro” que le ha tocado en su carrera.

El futbolista sueco fichó por el Barcelona procedente del Inter de Milán en la temporada 2009-10, después de tres exitosos años en el club de la Serie A.

Ibrahimovic tuvo un buen comienzo en el Barcelona, ​​y marcó 16 goles en 29 partidos, 23 de ellos como titular. El equipo funcionaba bien con él, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi y Thierry Henry, pero una pelea con el preparador catalán arruinó la fiesta para el ahora jugador del Manchester United.

En una entrevista concedida a Sky Sports Italia después de que los Red Devils cayeran en el derbi de Manchester 2-1 ante el City de Guardiola, el atacante empezó diciendo: “Anoté muchos goles en mis primeros seis meses y ganamos dos Supercopas con el Barcelona. Los primeros seis meses fueron perfectos”.

“Después de eso, cambiamos el sistema y las tácticas, y no fue bueno para mí, por lo que el club me pidió que hablara con Guardiola. Y le dije que había sacrificado a otros jugadores por Messi. Él me dijo que me entendía. Me mandó al banquillo al siguiente partido, y al siguiente, y al siguiente. Y pensé: ‘¡ha resuelto muy bien el problema!’ Después de eso, no me habló, ni siquiera me miró”, explicó Ibra.

Y agregó: “Pero el problema era suyo, era él quien no había resuelto el problema conmigo. Recuerdo que en mi primer día, me dijo que los jugadores de Barcelona no asistían a los entrenamientos en Ferraris o Porsches. Él ya me había juzgado, pero si no conoces a una persona, entonces no puedes juzgarla”.

“Pero leí que lo mismo le sucedió a Mandzukic y a Eto’o. No fue el peor entrenador con el que he trabajado, pero sin duda era el más inmaduro, porque un hombre resuelve sus problemas”, sentenció.

Tras salir del Camp Nou, Ibrahimovic se fue al Milan. Más tarde, pasaría cuatro temporadas con el Paris Saint-Germain antes de unirse al Manchester United.

Por Jorge Peralta

Fuente: OneFootBall