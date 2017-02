Ideas para reutilizar las botellas de plástico

Posted on febrero 20, 2017 at 5:26 pm by /

La botella de plástico es un envase muy utilizado en la comercialización de líquidos en productos como lácteos, bebidas o limpia hogares. Sin embargo, el plástico es una grave amenaza para el medio ambiente, porque demora años en degradarse, se estima que tarda unos 180 años en descomponerse, aunque este periodo depende del tipo de plástico. Por ello es importante concientizar a la sociedad, para la reutilización de este material, para evitar la destrucción de nuestro hogar. Es importante que la sociedad tome en cuenta que el plástico es un recurso y no un desecho, ya que mediante la creatividad y un poco de tiempo, se le puede dar una segunda vida. Aquí te dejamos algunas ideas: Kiara de León

Share Post