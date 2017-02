Inauguran clínica y farmacia parroquial en Escuintla

El pasado sábado 11 de febrero, la gobernadora departamental de Escuintla Aura Delfina Palala, el sacerdote José Luis Paiz y autoridades municipales inauguraron la clínica médica y farmacia, “Santa Teresa de Calcuta”, ubicada en la Trocha 8 del municipio de Nueva Concepción, la cual atenderán a 14,000 personas vecinas de esta comunidad. Este proyecto fue posible gracias a la unión de diferentes instituciones y empresas del departamento de Escuintla, tales como la Municipalidad de Nueva Concepción, Amigos de la Salud, Ingenio Madre Tierra, Magdalena, Pantaleón, Finca Palo Blanco, Finca Las Vegas; el apoyo del ingeniero Penagos y de la señora Gobernadora. “El proyecto dio inicio con consultas que daba el doctor Joselito Cerón, en los corredores de la parroquia, ya que era muy difícil llevar a los pacientes al centro asistencial más cercano” comentó el padre” Paiz. Por su parte la señora Gobernadora mostró su satisfacción por haber logrado este sueño. “No cabe duda que cuando se unen esfuerzos y voluntades a favor de las comunidades, nos conduce a la ruta del desarrollo. Felicito al Padre José Luis en pensar en los más necesitados, que a partir de ahora se abren las puertas a la prevención de la salud” expresó la Gobernadora Palala. El costo del proyecto fue de Q113 mil 396, además próximamente se contará con un laboratorio clínico, para los habitantes de ese sector.

