Inauguran estación de lectura en el Paseo de la Sexta

Marzo 2, 2017

En el Paseo de la Sexta fue inaugurada la primera estación de lectura de la ciudad, proyecto que se encuentra a cargo de la Asociación de Libreros de Guatemala (ASLIGUA) y la Alcaldía Auxiliar de la zona 1 de la Municipalidad de Guatemala. Niños y adultos podrán compartir el amor por los libros, en el Paseo de la Sexta en la zona 1, donde fue instalada la primera estación de lectura en Centroamérica. En este lugar podrá encontrar una gran variedad de obras, incluyendo textos en idiomas mayas. Días y horarios Si quiere visitar este rincón de libros, puede acudir junto con su familia y amigos, de lunes a domingo, en horarios de 11:00 a.m. a 19:00 p.m. Es de mencionar que cada semana se rotará de lugar, pero siempre sobre la sexta avenida. Por lo que cada persona puede elegir el libro que desee y acomodarse cerca de la estación de lectura móvil.

