Incautan 3 mil pollos de origen mexicano

febrero 17, 2017

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, decomisaron 3 mil pollos de contrabando en el kilometro 222 jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango. Las 210 canastas identificas con la marca Bachoco, eran procedentes de México, cuyo país tiene alrededor de 11 enfermedades aviares que podrían ingresar al país, con el producto de contrabando que constantemente intenta pasar las fronteras. Algunas de ellas son: influenza aviar, laringotraqueitis infecciosa aviar, salmonelosis, hepatitis y síndrome de baja postura. Ante estas enfermedades y con la finalidad de preservar la salud de la población y de los animales, el Ministerio de Agricultura eliminará el producto, según el protocolo y las normas sanitarias establecidas internacionalmente. Durante la incautación, se puso bajo resguardo de las autoridades correspondientes el camión con placas de circulación W57009, y el piloto de la unidad Francisco San Román Montufar. Kiara de León

