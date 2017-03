Incautan 33 paquetes de cocaína en Chimaltenango

Fiscales de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil, descubrieron 33 paquetes de cocaína, luego de inspeccionar un vehículo a la altura del kilómetro 72.2 del municipio de Patzicía, Chimaltenango. La droga fue encontrada en el interior del automotor con placas de circulación 457DNN, que conducía Miguel Aníbal Girón Díaz, quien fue detenido en ese momento. Combate al narcotráfico Del 1 de enero al 21 de febrero del año en curso, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en conjunto con elementos policiales ha logrado la incautación de distintas drogas, valoradas en millones de quetzales, asimismo el MP ha dirigido el decomiso dinero en efectivo que suman, Q881 mil 102; 794 mil 662 dólares y 120 pesos mexicanos. Según datos recopilados por la Fiscalía, en cocaína se incautaron 1 mil 470.34 kilos, valorado en quetzales en 151 millones 065 mil 458.81. En heroína, se incautaron 38 kilos, con un costo aproximado de 14 millones 673 mil, 812.20. En la droga denominada crack se decomisaron 0.89, con un valor estimado en quetzales de, 63 mil 755.67.

