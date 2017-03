Inician operaciones en ruta aérea de Quetzaltenango a Petén

El este sábado 4 de marzo, comenzará a funcionar la nueva ruta que conectará a Quetzaltenango y Petén, a través de los aeropuertos “Los Altos” y “Mundo Maya”, la cual se iniciará con una frecuencia de una vez al mes, informó Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). “El costo del boleto ida y vuelta será de no menos de $150, es decir unos Q1, 105 y los turistas reducirán el tiempo de viaje de 8 horas a 40 minutos”, manifestó el funcionario. Francisco Pahul, encargado de Alianzas y Distribución para Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG), comentó que este nuevo trayecto incentivará el turismo interno y beneficiará principalmente a las corporaciones, que viajan regularmente una vez a la semana hacia esos destinos. Además, el director del Inguat, indicó que las pistas que se habilitaron en Retalhuleu y Quetzaltenango, han reportado un incremento en la movilización de viajeros. Pahul informó que en la ruta a Quetzaltenango, que opera de lunes a viernes, tiene un factor de ocupación de entre el 85% y 90%, por lo que están analizando incorporar una aeronave más grande para los días de mayor tráfico.

