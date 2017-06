Los edificios Insigne son un proyecto ambicioso, moderno y singular, se trata de dos edificios que se construyen de forma paralela en Guatemala y El Salvador, de esa forma Insigne trascenderá fronteras y para quienes se conviertan en propietarios y/o inquilinos de dichos edificios en alguno de los dos países, tendrán el beneficio de poder hacer uso de ambos edificios al momento de encontrarse en el país vecino por temas de negocio.

Es de esta forma y tomando como punta de lanza a Guatemala y El Salvador que Insigne se convierte en el pionero del desarrollo de edificios de oficinas con beneficios compartidos en toda la región Centroamericana, esta cualidad es una de las más importantes y lo vuelve aún más competitivo.

La visión de Insigne es desarrollar y consolidar una red de edificios de oficinas a nivel regional que brinda la oportunidad a empresarios de invertir en ambos países, obtener derechos de disfrutar beneficios de los edificios y sin necesidad de adquirir una nueva oficina en Insigne de otra ciudad.

El edificio Insigne en Guatemala contará con 16 niveles de oficinas y 9 niveles de parqueos, mientras que el Insigne de El Salvador tendrá 17 niveles de oficinas y 8 niveles de parqueos, entre ambos suman una inversión cercana a los US$60 millones, con una construcción de 35 mil 346.28 metros para El Salvador y 38 mil 307 metros cuadrados para Guatemala, la cual desde mayo del 2016 ha generado más de 1,000 empleos directos y 300 indirectos en ambos países.

Este proyecto nació de la experiencia de Calidad Inmobiliaria, empresa desarrolladora que desde el 2002, ha visualizado conceptos y proyectos de alta funcionalidad que ayudan a sus inversionistas a evolucionar y generar valor agregado a sus negocios, por lo cual Calidad Inmobiliaria apuesta por Insigne en Guatemala y El Salvador siendo los primero en abrir el concepto de edificios multifuncionales durante el segundo semestre del 2018.

Insigne sabe que la colaboración es la clave del éxito empresarial es por ello que todas sus áreas fomentan el trabajo en equipo, brindando espacios de oficina diseñados para crear entornos más abiertos que aumenten la productividad, que inspiren a la creatividad e impulsen la comunicación entre sus usuarios con bases administrativas y operativas en distintas ciudades.

Las amenidades del edificio son parte clave: Salas corporativas, VIP lounge, Meeting Areas, Sala de video-conferencias, Brainstorming Room, Focus Gropu Room, Learning Group Room y Salas One on One, además Insigne impulsará a la competitividad y liderazgo de las empresas que se ubiquen en sus edificios, los cuales estos contarán con energía eficiente; permitiendo reducir costos operativos y aprovechando al máximo aspectos de iluminación, ventilación sostenible, sin sacrificar el confort.

Actualmente Insigne Guatemala lleva el 72% de los espacios vendidos e Insigne El Salvador el 80%.

GALERÍA DE IMÁGENES

Cafeterías

Interior del edificio Insigne

Lobby del edificio

Insigne Guatemala