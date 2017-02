Interponen querella contra magistrados de la CC

Información e imágenes por: Wendy Villagran Ricardo Méndez Ruíz representante de la Fundación Contra el Terrorismo en Guatemala, presentó una querella en contra de varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), por amparar petición de Mirna Mack, en dejar sin efecto la elección de la Magistrada Silvia Patricia Valdez Quezada. “La querella fue presenta en contra de Gloria Patricia Porras Escobar, Neftali Aldana Herrera, Bonerge Mejía Orellana, José Mario Par Usen, Henry Conte Velasquez Magistrados de la CC, así mismo en contra de Hellen Mack Chan” según lo explicó Ruiz. Los delitos son por asociación ilícita, conspiración , abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la constitución , trafico de influencia y prevaricato. Ruíz señaló que el amparo que Mack presentó en la CC, en contra de elección de la magistrada Valdez como presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), adolece de varias violaciones a la Constitución Política de la República. Se está coartando la independencia de poderes, en este caso del Organismo Judicial agregó. Mendez Ruiz puntualizó que es parte de una conspiración perversa en contra de los 3 poderes del estado.

