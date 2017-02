“Irritación y preocupación” entre los mexicanos

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, afirmó hoy ante los secretario de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex Tillerson y John F. Kelly, que entre los mexicanos existe “irritación” y “preocupación” por las posturas del Gobierno de Donald Trump sobre el país latinoamericano. “Existe preocupación e irritación ante lo que se percibe comopolíticas que pueden ser perjudiciales para los mexicanos”, afirmó Videgaray en una comparecencia de prensa conjunta con Tillerson y Kelly. Videgaray afirmó que existen “coincidencias” entre los Gobiernos de los presidentes Enrique Peña Nieto de México y Donald Trump de Estados Unidos, por lo que el diálogo sobre temas polémicos, como la migración y el comercio, será “largo”. Es de mencionar que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, se encuentran de visita oficial en el país Mexicano. Por su parte Kelly aseguro en conferencia que no habrá deportaciones masivas, ni redadas contra migrantes.

