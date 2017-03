Isla española de Lanzarote, abre el primer museo bajo el agua

La isla de Lanzarote, en España, terminó tras dos años de proyecto, su museo Atlántico bajo el agua, siendo el primero en Europa. La muestra estará accesible solo a esnorquelistas, buceadores y a la vida marina, que en las profundas aguas, podrán ver a mas de 300 esculturas del artista británico Jason deCaires Taylor. La profundidad en las que se encuentran las figuras es entre 12 y 15 metros, en el lecho marino de la bahía Las Coloradas; estas estarán acompañadas de un arrecife artificial, que servirá como lugar de reproducción para las especies locales. “La idea era convertirlo en un portal para otro mundo”, dice deCaires Taylor, quien ha hecho instalaciones con esculturas similares para museos submarinos en las Bahamas, México y las Antillas. Su trabajo, hecho de concreto amigable con el medio ambiente, representa escenas de la vida diaria y busca sensibilizar a la gente sobre los problemas del océano. “Quiero inspirar a la gente para que entienda más sobre nuestros océanos y las amenazas que enfrentan”, concluyó deCaires Taylor. Si le interesa visitar el museo, debe saber que los recorridos diarios para bucear desde varios lugares en Lanzarote comienzan en 46 euros, es decir unos 49 dólares.

